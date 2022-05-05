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АКОРТ: Ряд поставщиков ретейлеров не снизили цены после укрепления рубля

Торговые сети сталкиваются со случаями, когда поставщики, повышавшие цены из-за роста курса рубля, не снизили стоимость товаров на фоне стабилизации российской валюты.
ТАСС
Караваев добавил, что «случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями».
Пруфы.рф – Челябинск
На стоимость товара на полке также влияет уровень спроса и предложения.
Московский Комсомолец
Торговые сети - члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы.
ТАСС

Подробнее о событии

ТАСС: Ритейлеры жалуются на поставщиков из-за отказа снизить цены после укрепления рубля
Росбалт03:12
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Ретейлеры пожаловались, что некоторые поставщики не снизили цены после укрепления рубля
ТАСС01:35
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