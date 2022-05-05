Российская газетаАКОРТ: Ряд поставщиков ретейлеров не снизили цены после укрепления рубляТорговые сети сталкиваются со случаями, когда поставщики, повышавшие цены из-за роста курса рубля, не снизили стоимость товаров на фоне стабилизации российской валюты.ТАССКараваев добавил, что «случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями».Пруфы.рф – ЧелябинскНа стоимость товара на полке также влияет уровень спроса и предложения.Московский КомсомолецТорговые сети - члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь из социальной группы.ТАССЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииТАСС: Ритейлеры жалуются на поставщиков из-за отказа снизить цены после укрепления рубляРосбалт03:12Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентРетейлеры пожаловались, что некоторые поставщики не снизили цены после укрепления рубляТАСС01:35Самое цитируемоеМногие поставщики в торговые сети не снизили цены после укрепления рубляЭкономика сегодня03:04Ретейлеры призвали поставщиков снизить цены на фоне укрепления рубляОбщественная служба новостей01:59АКОРТ: Ряд поставщиков ретейлеров не снизили цены после укрепления рубляРоссийская газета02:24АКОРТ: Поставщики не стремятся снижать отпускные цены на товары для российский торговых сетейТУТ НЬЮС02:10Ретейлеры указали на нежелание поставщиков снижать цены после укрепления рубляФАН03:00Показать ещёОценить170Поделиться