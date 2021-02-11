АКОРТ исключила проблемы с поставками бананов в Россию
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщило, что российские торговые сети из-за неурожая в Эквадоре и высокого сезонного спроса столкнулись с трудностями при закупке бананов. По данным издания, импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок.В источнике
С чего всё началось
У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора
Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.
Коммерсантъ17:12
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