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Агентство Москва

АКОРТ опровергла дефицит сахара и растительного масла в магазинах по согласованным ценам

Торговые сети добросовестно выполняют соглашение с правительством России, подписанное в декабре 2020 года и обеспечивают наличие на полках сахара-песка и растительного масла по согласованным ценам.В источнике
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С чего всё началось

Остатки несладки: у торговых сетей начались перебои с закупками сахара и масла

Как показали наблюдения «Известий», в некоторых магазинах столицы на полках уже нет сахара-песка по фиксированной цене. Проблемы в сети О том, что ритейлеры сталкиваются с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, "Известиям" рассказали два источника на рынке.
Известия17:01
Официальный комментарий
Минсельхоз
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшемТАСС01:51

Подробнее о событии

Магазины отметили перебои в поставках сахара и масла в России

URA.Ru20:34

В России сбывается худший прогноз по дешёвому сахару и маслу. Эксперт прогнозирует новую опасность

Царьград02:16

Магазины заявили о перебоях с поставками сахара и масла

News.ru21:55

СМИ узнали о перебоях с закупками сахара и масла

РБК21:44

Региональные сети не видят проблем с закупкой сахара по соглашениям

ТАСС06:26

«Известия»: торговые сети столкнулись с проблемами при закупках сахара и масла

Телеканал 360°19:17

Источники сообщили о проблемах торговых сетей с закупками сахара и масла

Известия19:42
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