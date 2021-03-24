Как показали наблюдения «Известий», в некоторых магазинах столицы на полках уже нет сахара-песка по фиксированной цене. Проблемы в сети О том, что ритейлеры сталкиваются с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, "Известиям" рассказали два источника на рынке.

Известия 17:01