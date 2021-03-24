АКОРТ опровергла дефицит сахара и растительного масла в магазинах по согласованным ценам
Торговые сети добросовестно выполняют соглашение с правительством России, подписанное в декабре 2020 года и обеспечивают наличие на полках сахара-песка и растительного масла по согласованным ценам.В источнике
С чего всё началось
Остатки несладки: у торговых сетей начались перебои с закупками сахара и масла
Как показали наблюдения «Известий», в некоторых магазинах столицы на полках уже нет сахара-песка по фиксированной цене. Проблемы в сети О том, что ритейлеры сталкиваются с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, "Известиям" рассказали два источника на рынке.
Известия17:01
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