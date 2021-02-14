АКОРТ опровергла информацию о возможном дефиците сахара в России
Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков опроверг сообщения о том, что в России может возникнуть дефицит сахара. Совсем недавно появилось предупреждение от участников рынка о возможной нехватке сахара в России.В источнике
С чего всё началось
Российские потребители летом могут столкнуться с дефицитом сахара, рассказали
VTimes сотрудники компаний, торгующих сахаром, и другие участники рынка.
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