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АКОРТ опровергла информацию о возможном дефиците сахара в России

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков опроверг сообщения о том, что в России может возникнуть дефицит сахара. Совсем недавно появилось предупреждение от участников рынка о возможной нехватке сахара в России.В источнике
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Российские потребители летом могут столкнуться с дефицитом сахара, рассказали
 VTimes сотрудники компаний, торгующих сахаром, и другие участники рынка.
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Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара летом

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В России к лету может возникнуть дефицит сахара из-за «заморозки» цены

Весьма12 февраля в 03:26

СМИ сообщили об угрозе дефицита сахара в России

Московский Комсомолец12 февраля в 11:08

Россиян предупредили о дефиците сахара

Lenta.ru12 февраля в 10:41

Россия оказалась под угрозой дефицита сахара

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Участники рынка предупредили о дефиците сахара летом 2021 года

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Сахарком небогаты? Россиянам придётся несладко

Национальная служба новостей12 февраля в 14:00

Россиян предупредили о дефиците сахара из-за скупщиков из Казахстана

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Колебания рубля и стабильный доллар: курс валют в Таджикистане Что касается курса доллара США, то он, как и прежде, установлен в размере от 11,30 до 11,33 сомони за один доллар в зависимости от банковской организации.
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