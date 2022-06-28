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АКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товары

Соответствующее письмо главе ФНС Дмитрию Егорову направил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Интерфакс
В том числе предлагается снизить ставки по НДС на социально значимые продукты.
Московский Комсомолец
В АКОРТ со ссылкой на данные Минэкономики указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%.
Коммерсантъ
В «Азбуке вкуса» считают, что без снижения ставки НДС рост цен на продукцию будет на прежнем уровне.
Коммерсантъ

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АКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товары
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