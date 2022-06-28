ИнтерфаксАКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товарыСоответствующее письмо главе ФНС Дмитрию Егорову направил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.ИнтерфаксВ том числе предлагается снизить ставки по НДС на социально значимые продукты.Московский КомсомолецВ АКОРТ со ссылкой на данные Минэкономики указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%.КоммерсантъВ «Азбуке вкуса» считают, что без снижения ставки НДС рост цен на продукцию будет на прежнем уровне.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuSfera.fmМоллы.RuReadovka NewsФАНPrimaMedia.ruНациональная служба новостейПодробнее о событииАКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товарыИнтерфакс03:42Ритейлеры попросили ФНС о новых мерах поддержкиКоммерсантъ18:07Самое цитируемоеРоссийские торговые сети попросили снизить НДС на товары первой необходимостиМосковский Комсомолец02:59Ритейлеры попросили снизить НДС на товары первой необходимостиВедомости02:15Ретейлеры попросили ослабить налоговую нагрузку на торговые сетиТАСС01:26Торговые сети попросили налоговиков снизить НДС для товаров первой необходимостиForbes00:23Ретейлеры в России попросили ФНС снизить НДС на товары первой необходимостиФАН02:58Показать ещёОценить38Поделиться