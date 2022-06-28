«Годовая отсрочка платежей за третий квартал 2022 года даст возможность сетям высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранение доступных цен»,— считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Швеции в Москве Ю. Даниэльссона, чтобы известить его о требовании к Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту прекратить работу на российской территории.