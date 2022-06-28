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АКОРТ попросила снизить НДС на социально значимые товары

Компании розничной торговли постоянно ведут работу по сдерживанию цен на продукты питания, в особенности на социально значимые товары, говорится в письме.
Интерфакс
В АКОРТ со ссылкой на данные Минэкономики указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%.
Коммерсантъ
«Годовая отсрочка платежей за третий квартал 2022 года даст возможность сетям высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранение доступных цен»,— считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Коммерсантъ
В АКОРТ отмечают, что сейчас из-за кризиса ритейлеры вынуждены для пополнения оборотных средств брать кредиты по высоким ставкам, что ведет к росту конечных цен на продукцию.
Финмаркет

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«Ъ»: АКОРТ попросил снизить НДС на социально значимые товары для сдерживания цен
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