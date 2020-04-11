Экономика

BFM.ruBFM.ruАКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Продукты в России скоро подорожают на 5-15% из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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с чего всё началось
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации
, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
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