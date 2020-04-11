с чего всё началось

Продукты в России скоро подорожают на 5-15% из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Общество Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. 69

Политика В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. 22

Общество Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА "Новости". 705

Политика МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию «На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.

Общество Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 1,3K

Общество Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель. 45

Транспорт Трассы в Саратовской области встали в огромные пробки из-за метели В связи с непогодой Госавтоинспекция ввела временное ограничение на движение всех видов транспорта с 312-го по 380-й километр автодороги Р-22 "Каспий" трассы М-4 "Дон" в Саратовском, Татищевском и Красноармейском районах. 3

Общество Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков. 31