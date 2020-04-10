Экономика

BFM.ruBFM.ruАКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Продукты в России скоро подорожают на 5-15% из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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с чего всё началось

Ретейлеры прогнозируют рост цен на продукты в ближайшее время

Стоимость продуктов в России в ближайшее время вырастет из-за снижения курса рубля - поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен на 5-15%.
ТАСС03:51

Подробнее о событии

Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов

РБК07:21

Торговые сети разъяснили ситуацию с ценами на продукты

Rambler News Service03:32

Россиян предупредили о росте цен на продукты до 50%

URA.Ru04:25

Ритейлеры предупредили россиян о росте цен на продукты до 50% в ближайшее время

Znak.com04:05

Поставщики сообщили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15%

РИА Новости03:58

Сети предупредили о дефиците товаров из-за их регулирования

Коммерсантъ03:33

АКОРТ предостерегла правительство от госрегулирования цен на еду

Известия04:27
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