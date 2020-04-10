Коронавирус
BFM.ruАКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Продукты в России скоро подорожают на 5-15% из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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с чего всё началось
Стоимость продуктов в России в ближайшее время вырастет из-за снижения курса рубля - поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен на 5-15%. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны.ТАСС03:51
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