Коронавирус

BFM.ruBFM.ruАКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Продукты в России скоро подорожают на 5-15% из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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с чего всё началось

Ретейлеры прогнозируют рост цен на продукты в ближайшее время

Стоимость продуктов в России в ближайшее время вырастет из-за снижения курса рубля - поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен на 5-15%. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны.
ТАСС03:51

Подробнее о событии

Ритейлеры анонсировали рост цен на продукты до 50%

Московский Комсомолец05:47

Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

Вести.Ru04:33

Торговые сети разъяснили ситуацию с ценами на продукты

Rambler News Service03:32

Ритейлеры предупредили россиян о росте цен на продукты до 50% в ближайшее время

Znak.com04:05

Поставщики сообщили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15%

РИА Новости03:58

Ретейлеры прогнозируют рост цен на продукты в ближайшее время

ТАСС03:51

Поставщики предупредили о повышении цен на продукты в России

URA.Ru04:25
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Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
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На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно

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В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
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