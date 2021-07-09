Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены
В ассоциации добавили, что в случае принятия предложений поставщиков торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей. Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.В источнике
С чего всё началось
Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены
Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию.
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