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Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены

В ассоциации добавили, что в случае принятия предложений поставщиков торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей. Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.В источнике

С чего всё началось

Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию.
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