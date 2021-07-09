В ассоциации добавили, что в случае принятия предложений поставщиков торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей. Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.

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С чего всё началось Поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям повысить цены Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию. ТАСС вчера в 14:39