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РИА Новости
РИА Новости

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).В источнике
С чего всё началось

У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.
Коммерсантъ17:12
Официальный комментарий
X5 Retail Group
Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей.ТАСС02:59
Подробнее о событии

Крупнейшие торговые сети отрицают проблемы с закупкой бананов

Коммерсантъ03:41

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

РИА Новости03:58

В АКОРТ прокомментировали ситуацию с поставками бананов

RT на русском03:37

Нехватку бананов в России опровергли

Lenta.ru04:00

Россияне столкнулись с нехваткой бананов

ПРАЙМ01:29

Ретейлеры заявили, что не испытывают проблем с поставками бананов

ТАСС02:20

СМИ узнали о проблемах ретейлеров с закупками бананов

РБК22:10
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