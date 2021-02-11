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РИА Новости
РИА Новости

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.В источнике
С чего всё началось

У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.
Коммерсантъ17:12
Официальный комментарий
X5 Retail Group
Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей.ТАСС02:59
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АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

РИА Новости03:58

Ретейлеры опровергли данные о проблемах с поставками бананов

Газета.Ru04:30

Нехватку бананов в России опровергли

Lenta.ru04:00

АКОРТ исключила проблемы с поставками бананов в Россию

РБК05:15

В АИПП оценили ситуацию с поставками бананов

RT на русском04:52

Крупнейшие торговые сети отрицают проблемы с закупкой бананов

Коммерсантъ03:41

Ретейлеры заявили, что не испытывают проблем с поставками бананов

ТАСС02:20
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