Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования.