АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).В источнике
С чего всё началось
У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора
Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.
Коммерсантъ17:12
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