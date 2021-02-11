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РИА Новости
РИА Новости

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).В источнике
С чего всё началось

У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.
Коммерсантъ17:12
Официальный комментарий
X5 Retail Group
Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей.ТАСС02:59
Подробнее о событии

АКОРТ исключила проблемы с поставками бананов в Россию

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Ретейлеры заявили, что не испытывают проблем с поставками бананов

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Нехватку бананов в России опровергли

Lenta.ru04:00

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

РИА Новости03:58

В АИПП оценили ситуацию с поставками бананов

RT на русском04:52

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Коммерсантъ03:41

Ретейлеры опровергли данные о проблемах с поставками бананов

Газета.Ru04:30
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