Коронавирус
Экономика сегодняАКОРТ: российский ретейл справился с вызовами пандемии
Ретейлеры справились с вызовами, которые перед ними поставила пандемия COVID-19, и готовы к любому развитию ситуации в будущем, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
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Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Общество
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Космос
Томские ученые будут управлять роем космических спутников
Ученые Томского политеха примут участие в эксперименте «Рой малых космических аппаратов (МКА)» на российском сегменте МКС.
vtomske.ru 05:00
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 24 июля в 00:19
Политика
Путин заявил об уникальных образцах вооружения ВМФ России
Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, заявил российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
RT на русском 04:34
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Вокруг ТВ 04:08
Армия и оружие
ВСУ сорок раз за неделю обстреляли ДНР
REGNUM 24 июля в 10:06
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru вчера в 05:50
Футбол
Ибрагимович и «Милан» пытаются договориться о продлении контракта
Все про Спорт ру 04:21
Экономика
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 24 июля в 02:01
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru вчера в 07:11
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20
Наука
Недотянул до Эбола. Ученые оценили, насколько смертелен коронавирус
Отсюда ученые делают вывод, что данные по заболеваемости в мире снижены.
Санкт-Петербургские ведомости 23 июля в 04:34
Происшествия
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
Экономика
Минфин хочет сократить число госкомпаний в полтора раза
К 2025 г. число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза ‒ до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 гг. Минфин ожидает, что в 2020 г. число компаний с госучастием составит 1465, в 2021 г. ‒ 1319, в 2022 г. ‒ 1187.
Ведомости 24 июля в 09:50
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11