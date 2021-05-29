Кричевский: Бедных в России недосчитались по ошибке Росстата «Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», - отметил Сухов.

С чего всё началось АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РИА Новости 29 мая в 04:16