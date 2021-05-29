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Экономика

АКРА: Инфляция замедлится к середине года

Кричевский: Бедных в России недосчитались по ошибке Росстата «Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», - отметил Сухов.В источнике
Национальная служба новостей
РИА Новости
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АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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