Коронавирус
Финансовая газетаАКРА констатировало прохождение пика коронавирусного кризиса в России
Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.Forbes10 июля в 12:00
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Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Общество
В Хабаровске прошли новые акции протеста в поддержку Фургала
Люди двое суток подряд участвуют в акции. В Хабаровске прошли новые акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Деловое.ТВ 04:53
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Здоровье
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
Путешествия
Паспорт как у Дурова: страны Карибского бассейна снизили цены на гражданство из-за пандемии
Страны Карибского бассейна из-за нехватки средств начали понижать цены в рамках программ предоставления гражданства за инвестиции, сообщает Bloomberg.
Forbes 10:13
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток вчера в 08:57
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении
Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября
В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля.
Чемпионат вчера в 18:29
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Происшествия
Имя Рузы. Подмосковный город пережил самое сильное наводнение за всю свою историю
Новая газета 07:27
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Политика
Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду.
Российская газета 10:02
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Экономика
Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
Рекордный рост В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ "Эквифакс".
Известия вчера в 17:01
Футбол
Лапочкин все же не будет заменен
В РФС все же приняли решение не менять арбитра ВАР Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал», стало известно «РБ-Спорт».
Bookmaker-ratings.ru 04:55