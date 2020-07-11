с чего всё началось

Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.

Общество Москву ожидает новое арктическое вторжение Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. 106

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 17

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Здоровье Миру прогнозируют третью волну коронавируса Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. 64

Армия и оружие Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места. 12

Происшествия Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону. 2

Путешествия Паспорт как у Дурова: страны Карибского бассейна снизили цены на гражданство из-за пандемии Страны Карибского бассейна из-за нехватки средств начали понижать цены в рамках программ предоставления гражданства за инвестиции, сообщает Bloomberg.

Наука Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет. 11

Происшествия Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.

Спорт Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. 1

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,5K

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 173

Политика Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду. 3

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 360

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1K

Экономика Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды Рекордный рост В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ "Эквифакс". 2