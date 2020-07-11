Коронавирус

Финансовая газетаФинансовая газетаАКРА констатировало прохождение пика коронавирусного кризиса в России

Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует
 из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.
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Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

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