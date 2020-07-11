с чего всё началось

Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 23

Футбол СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова» Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 200

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Общество В России за сутки выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом Согласно сводке оперативного штаба, озвученной в субботу утром для журналистов, за истекшие 24 часа российские медики смогли подтвердить наличие коронавирусной инфекции еще у 6 611 человек, а общее количество зараженных с начала вспышки этой болезни в России возросло до 720 547 человек.

Игры Авторы SnowRunner поделились деталями первого сезона Search & Recover Создатели SnowRunner рассказали про обновление 6.0, после которого в симуляторе начнется дебютный сезон Search & Recover.

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 1K

Игры Cyberpunk 2077 не планируют добавлять в Xbox Game Pass В сети долгое время ходят предположения, что Cyberpunk 2077 могут добавить в Xbox Game Pass одновременно с выходом (или чуть позже). 2

Здоровье Онкологи назвали признаки рака на ранней стадии у детей Три главных тревожных признака рака у детей назвал в интервью "Вечерней Москве" онколог-хирург, профессор, доктор медицинских наук, руководитель научного отдела научно-практического центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев. 2

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 263