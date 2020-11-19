Экономический кризис в России назвали самым мягким за десятилетия
Нынешний кризис в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавируса, назвали самым мягким за два десятилетия. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА), передает РБК.В источнике
С чего всё началось
Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими
Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
РБК16:00
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