Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой

Четыре года назад на пресс-конференции в Нальчике экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова объяснила журналистам, что её фонд "Культура и жизнь" занимается раскрытием детского творческого потенциала, а не помощью "кривым и косым детям".