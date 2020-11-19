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Экономический кризис в России назвали самым мягким за десятилетия

Экономика сегодня
РБК
Daily Storm
Версия-Саратов
ФАН
Нынешний кризис в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавируса, назвали самым мягким за два десятилетия. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА), передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими

Пандемический кризис 2020 года окажется для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
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АКРА оценило пандемический кризис как самый мягкий за 22 года

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Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой

Четыре года назад на пресс-конференции в Нальчике экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова объяснила журналистам, что её фонд "Культура и жизнь" занимается раскрытием детского творческого потенциала, а не помощью "кривым и косым детям".
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Pravda.Ru01:00

Счетная палата насчитала в РФ почти 75 тысяч незавершенных объектов

"Общее количество объектов незавершенного строительства по главным распорядителям средств федерального бюджета и по субъектам Российской Федерации на 1 января 2020 года составило 74,6 тысячи объектов с объемом вложенных в них средств – 5,1 триллиона рублей", - сообщается в отчете.
РИА Новости16:00

В Думу внесли законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.
ТАСС01:50

Первым обвиняемым аудитором Счетной палаты стал бывший губернатор и министр Михаил Мень

18 ноября Совет Федерации разрешил СКР начать уголовное преследование аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства России и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.
Ведомостивчера в 15:09

«Ростелеком» решил купить компанию по управлению переработкой отходов

«Ростелеком» приобретет 51% компании «Большая тройка», которая занимается разработкой продуктов для автоматизации процесса переработки отходов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.
РБК00:16

Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заподозрившей своего мужа, продюсера Бари Алибасова, и его помощника Сергея Моцаря в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.
РБКвчера в 13:58

Британка потратила более 1 млн фунтов, чтобы стать двойником Кардашьян

Как сообщает Daily Star, по примеру Кардашьян Чали приобрела платье Balmain стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), пальто Givenchy за семь тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей), а также туфли за тысячу фунтов стерлингов (100 тысяч рублей).
RuNews24.ru17 ноября в 05:03