АКРА назвало регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%
Экономика России в 2021 году восстановится на 3,5%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономический кризис в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, считают в АКРА.
В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно.
С чего всё началось
АКРА спрогнозировала рост российской экономики
Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.
РИА Новости17:34