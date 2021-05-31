Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

АКРА назвало регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

Экономика России в 2021 году восстановится на 3,5%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Life.ru
С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономический кризис в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, считают в АКРА.
Российская газета
Российскую экономику в 2021 году ожидает восстановительный рост на 3,5 процента.
РЕН ТВ
В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно.
Российская газета

С чего всё началось

АКРА спрогнозировала рост российской экономики

Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.
РИА Новости17:34

Подробнее о событии

Российской экономике предрекли рост

Lenta.ru20:22

АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии

ФАН17:57

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство дало прогноз экономике России

ИА Красная Весна19:59

АКРА дало прогноз восстановления экономики России

URA.Ru18:59

АКРА назвало регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости20:03

Проводы пандемии не обещают быть долгими

Коммерсантъ17:56

Что будет с российской экономикой в ближайшие годы

Российская газета17:00
Интересное

В Красноярске из-за подтоплений под угрозой оказались водозаборы

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о ситуации с подтоплением города — по его словам, в 2006 году, когда в последний раз Енисей поднимался так высоко, сброс воды на ГЭС составлял 11 000 кубометров в секунду, сейчас идет сброс объемом 5300 кубометров.
Ngs24.ru20:25