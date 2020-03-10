Экономика

ВедомостиВедомостиАКРА объявило о начале финансового кризиса

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса. Методика FSI построена на оценке внешних проявлений стресса.
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АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомости14:44

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbes14:23

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

РБК17:10

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство объявило, что в стране начался финансовый кризис

Эхо Москвы16:01

АКРА сообщило о возможном начале финансового кризиса

Реальное время15:12

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМ14:29

Россию может настичь финансовый кризис

ФедералПресс15:54
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат

По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
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В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

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Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
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Названы последствия снижения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.
РИА Новости вчера в 17:51
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Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

Телефонный разговор между министром обороны России Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акар состоялся 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Красная весна 12:54
Шоу-бизнес

Редактор православного канала уволилась и уехала за самым развратным бельем

Бывший редактор телеканала «Царьград» Юлия Лебедева в Instagram-stories рассказала, как проводит время после увольнения.
Lenta.ru 17:33
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Биатлон

Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса

Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва.
Газета.Ru 17:02
Общество

Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных

В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Газета.Ru 16:32
Игры

Названы системные требования для Doom Eternal

Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
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Италия распространяет карантин на всю территорию

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
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Александр Хацкевич об игре Ротора и Нефтехимика: Так играть мы не имеем права

Для Александра Хацкевича, который пришел в «Ротор» в декабре 2019-го игра с ФК «Нефтехимик» стала первой в составе волгоградской команды.
КП - Волгоград вчера в 11:11
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Общество

Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявления Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о мерах, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Политика

Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.
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Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
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Общество

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился

Участник Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной Анжелике Ивановой.
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Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
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Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
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Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покинет свой пост

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Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина

Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
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