10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса. Методика FSI построена на оценке внешних проявлений стресса.

Спорт Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.

Экономика Названы последствия снижения курса рубля для россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.

Игры Названы системные требования для Doom Eternal Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Общество Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявления Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о мерах, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Политика Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.

Политика Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.