Экономика
ВедомостиАКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса. Методика FSI построена на оценке внешних проявлений стресса.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Политика
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Футбол
«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Экономика
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.
Политика
Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе по телефону
Телефонный разговор между министром обороны России Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акар состоялся 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Шоу-бизнес
Редактор православного канала уволилась и уехала за самым развратным бельем
Бывший редактор телеканала «Царьград» Юлия Лебедева в Instagram-stories рассказала, как проводит время после увольнения.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Биатлон
Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса
Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Игры
Названы системные требования для Doom Eternal
Компания Bethesda Softworks и разработчик id Software анонсировали системные требования для игры Doom Eternal, сообщается на странице проекта в Steam.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Футбол
Александр Хацкевич об игре Ротора и Нефтехимика: Так играть мы не имеем права
Для Александра Хацкевича, который пришел в «Ротор» в декабре 2019-го игра с ФК «Нефтехимик» стала первой в составе волгоградской команды.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявления Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о мерах, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин прокомментировал падение цен на нефть и ослабление курса рубля
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономика страны сумеет справиться с негативными последствиями, вызванными падением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Общество
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился
Участник Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной Анжелике Ивановой.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Армия и оружие
Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных
В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Происшествия
Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина
Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.