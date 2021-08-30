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АКРА оценили расходы на соцвыплаты в 450-500 миллиардов рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) заявило, что на социальные антикризисные меры в России государство потратит 450-500 миллиардов рублей.
Телеканал 360°
Первое — годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8-0,9 процента (в реальном выражении — на 0,6-0,9 процента), а если учитывать только получателей выплат, то прирост составит более пяти процентов.
РИА Новости
Вторым последствием будет ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со сценарием без выплат.
РБК
Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.
ТАСС

С чего всё началось

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.
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В АКРА оценили антикризисные социальные выплаты в 450-500 миллиардов рублей
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