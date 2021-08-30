Первое — годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8-0,9 процента (в реальном выражении — на 0,6-0,9 процента), а если учитывать только получателей выплат, то прирост составит более пяти процентов.
Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.
Компания Google скоро выпустит свой новый флагман Pixel 6, а также модель Pixel 6 Pro, в связи с этим производитель принял решение прекратить выпуск смартфона Pixel 5. Информация была подтверждена компанией.