Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября

Курс доллара расчетами «на завтра» на 07:11 по московскому времени понедельника снижался на четыре копейки, до 73,49 рубля, курс евро — на пять копеек, до 86,73 рубля.