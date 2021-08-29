ТАССАКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублейАналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило социальные антикризисные меры в России в 450-500 млрд рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам.Комсомольская правдаВторым последствием будет ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со сценарием без выплат.РБКДополнительный рост ВВП составит 0–0,25 п. п., однако эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, отметили в АКРА.РБККак сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим.Новый ДеньДума ТВДума ТВЭкономика сегодняREGNUMРБКForPostОбщественная служба новостейФАННовый ДеньЦарьградРосбалтLife.ruЦентральная Служба НовостейDaily StormТелеканал 360°Капитал страныRT на русскомГазета.RuИзвестияДума ТВС чего всё началосьАКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублейАналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.ТАСС17:03Подробнее о событииАналитики оценили рост расходов в связи с новыми социальными выплатамиForbes18:14АКРА оценили расходы на соцвыплаты в 450-500 миллиардов рублейLenta.ru01:59Эксперт Евстифеев: соцвыплаты могут ускорить инфляцию, но повышение ключевой ставки неочевидноПРАЙМ23:35В АКРА оценили антикризисные социальные выплаты в 450-500 миллиардов рублейРИА Новости02:41Снижение доходного неравенства будет недолгимКоммерсантъ17:55АКРА оценило влияние анонсированных Путиным выплат на инфляцию и ВВПИнтерфакс17:45АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублейТАСС17:03Показать ещёОценить168Поделиться