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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило социальные антикризисные меры в России в 450-500 млрд рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам.
Комсомольская правда
Вторым последствием будет ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со сценарием без выплат.
РБК
Дополнительный рост ВВП составит 0–0,25 п. п., однако эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, отметили в АКРА.
РБК
Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим.
Новый День

С чего всё началось

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.
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