Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.
В новой предварительной сборке впервые представлен виджет Microsoft 365, но использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учётной записи Azure Active Directory на устройствах с Windows 11.