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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) заявило, что на социальные антикризисные меры в России государство потратит 450-500 миллиардов рублей.
Телеканал 360°
Аналитики считают, что последствиями данных выплат станет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9%, а также незначительный рост инфляции (+0,2%).
Телеканал 360°
Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.
ТАСС
Соцвыплаты также краткосрочно простимулируют экономическую активность.
РБК

С чего всё началось

АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.
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