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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

17 августа правительство РФ выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
ТАСС
АКРА оценила суммарно расходы на новые меры в 450-500 млрд рублей.
Forbes
Эксперты указывают на ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 процентных пункта (п.п.). ВВП по сравнению со сценарием без выплат.
Forbes
Наконец, четвертый фактор — краткосрочный стимул для экономической активности.
Коммерсантъ

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