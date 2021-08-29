Литва отказалась помогать собственным предприятиям из-за санкций США для Белоруссии

Литва не поддержала местный бизнес в трудную минуту Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что литовские компании, которые пострадают от санкций против Белоруссии, не смогут рассчитывать на получение государственной поддержки в виде дотаций из бюджета.