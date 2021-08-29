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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

Из данной суммы свыше 90% придётся на выплаты пенсионерам, следует из аналитического комментария агентства.
News.ru
По данным аналитиков, последствиями выплат станут прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции — дополнительно на 0,2 процентных пункта.
URA.Ru
АКРА суммарно оценила расходы на новые меры в 450-500 млрд рублей.
Forbes
Как отмечается, оценка АКРА совпадает с последними оценками Минфина России.
Интерфакс

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