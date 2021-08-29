Россиянин показал косплей Доктора Стрэнджа из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена Для своего фотосета Шеметов выбрал сцены из фильма «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War), когда Верховный маг Земли сражался с Безумным титаном Таносом на его родине.