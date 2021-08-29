Как отметил Подоляк, учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, у Киева не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что Вашингтону 31 августа необходима фокусировка на этой теме.
Болельщики «Челси» остались недовольны работой арбитра Энтони Тейлора в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1) и создали петицию с целью отстранить судью на будущие матчи «аристократов».
Увеличение смертности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости связано с тем, что показатели смертности изменятся позже, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Джимми Киммел показал тизер «Человека-паука: Нет пути домой» с собой в роли Крэйвена Для своего фотосета Шеметов выбрал сцены из фильма «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War), когда Верховный маг Земли сражался с Безумным титаном Таносом на его родине.