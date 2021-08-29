ТАССАКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей17 августа правительство РФ выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.ТАССАКРА оценила суммарно расходы на новые меры в 450-500 млрд рублей.ForbesПо данным аналитиков, последствиями выплат станут прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции — дополнительно на 0,2 процентных пункта.URA.RuЭксперты указывают на ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 процентных пункта (п.п.). ВВП по сравнению со сценарием без выплат.ForbesЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублейНациональная служба новостей21:35Аналитики оценили рост расходов в связи с новыми социальными выплатамиForbes18:14Аналитики: путинские выплаты приведут к росту инфляцииURA.Ru17:55Снижение доходного неравенства будет недолгимКоммерсантъ17:55АКРА оценило влияние анонсированных Путиным выплат на инфляцию и ВВПИнтерфакс17:45АКРА: новые соцвыплаты заметно увеличат антикризисные расходы РоссииПРАЙМ17:10АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублейТАСС17:03Показать ещёОценить7Поделиться