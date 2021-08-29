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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

17 августа правительство РФ выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
ТАСС
АКРА оценила суммарно расходы на новые меры в 450-500 млрд рублей.
Forbes
По данным аналитиков, последствиями выплат станут прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции — дополнительно на 0,2 процентных пункта.
URA.Ru
Эксперты указывают на ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 процентных пункта (п.п.). ВВП по сравнению со сценарием без выплат.
Forbes

Подробнее о событии

АКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублей
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АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей
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