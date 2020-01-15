Экономика
КоммерсантъАКРА оценило последствия снижения НДФЛ для бюджетов регионов
Для бюджетов некоторых субъектов РФ снижение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть критичным, сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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Единоборства
Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Политика
Лавров назвал промежуточными переговоры по Ливии в Москве
Состоявшиеся в Москве 13 января переговоры по Ливии стали шагом к подготовке международной конференции в Берлине.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Флэш и Флэш
Ранее персонажи киновселенной DC не появлялись в проектах CW, и камео держалось в секрете до самого выхода серии.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Кино
Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Политика
Грушко: Евросоюз заинтересован в развитии диалога с РФ
Рост интереса стран Европейского союза к развитию двусторонних отношений с Россией отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав
Проще говоря, обвинения касаются нарушения авторских прав, поскольку в одной из постановок Авербуха прозвучал трек Билана под названием «Держи».
Авто
Chery начала продажи нового купе-кроссовера Jetour X70 Coupe
Китайский автогигант Chery объявил старт продаж нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Единоборства
Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне
Происшествия
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.