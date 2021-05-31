«В нашем базовом сценарии к началу 2022 года курс составит порядка 71,5 руб. за доллар при ценах на нефть порядка $58 за баррель»,— сказал господин Сухов «РИА Новости».

Экономика сегодня Экономика сегодня Профиль Ридус ФАН РЕН ТВ

С чего всё началось Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. РИА Новости 18:04