АКРА ожидает ослабления доллара до 71,5 рубля к началу 2022 года
«В нашем базовом сценарии к началу 2022 года курс составит порядка 71,5 руб. за доллар при ценах на нефть порядка $58 за баррель»,— сказал господин Сухов «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
РИА Новости18:04