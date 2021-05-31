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Экономика

АКРА предсказало рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

При повышенных инфляционных ожиданиях населения регулятор может увеличить ключевую ставку до 5,75-6%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Smotrim.ru
"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%", - ожидает Сухов.
РИА Новости
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