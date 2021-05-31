АКРА предсказало рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года
Инфляция в России по итогам 2021 года составит 5 процентов, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
По информации Росстата, годовая инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% по сравнению с мартом (5,78%).
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Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
РИА Новости29 мая в 04:16