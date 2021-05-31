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Экономика

АКРА предсказало рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 5 процентов, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Петербургский дневник
В интервью РИА Новости аналитик отметил, что в текущем году также постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены.
Профиль
"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%", - ожидает Сухов.
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
РИА Новости
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С чего всё началось

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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