Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

С 2006 года столь резкие колебания индекса происходили лишь 12 раз - в кризисных 2008, 2009 и 2014 годах. В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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