с чего всё началось

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.

Политика Владимир Путин сможет пойти на пятый президентский срок Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир» В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.

Политика Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Политика Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика О «русских солдатах» возле «Бука» сообщила прокурор по делу MH17 Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — приводит слова прокурора Вои-А-Цой РИА Новости.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.