Экономика
Вести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Владимир Путин сможет пойти на пятый президентский срок
Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Происшествия
В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»
В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Политика
Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ
Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки
После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Политика
Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Политика
Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков
Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
О «русских солдатах» возле «Бука» сообщила прокурор по делу MH17
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — приводит слова прокурора Вои-А-Цой РИА Новости.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Происшествия
В Башкирии рядом с деревней застрелили огромного волка
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Музыка
Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»
Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".