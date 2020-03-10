Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
Читать в источнике
Комментировать930
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису

РИА Новости04:37

Экономист оценил возможность финансового кризиса в России

RT на русском04:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:07

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

Владимир Путин сможет пойти на пятый президентский срок

Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва.
Наша версия вчера в 13:50
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Происшествия

В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»

В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Российская газета 03:46
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Политика

Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Русская Планета 02:15
Общество

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:01
Энергетика

Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки

После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 03:30
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ вчера в 01:50
Политика

Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов

Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
РИА Новости 04:13
Политика

Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков

Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
Грани.ру вчера в 12:34
Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
Политика

О «русских солдатах» возле «Бука» сообщила прокурор по делу MH17

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — приводит слова прокурора Вои-А-Цой РИА Новости.
Южный Федеральный 04:17
Финансы

Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%

Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Интерфакс 03:31
Происшествия

В Башкирии рядом с деревней застрелили огромного волка

Российская газета 04:19
Политика

Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин

Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Росбалт вчера в 10:46
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
iReactor вчера в 04:43
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Музыка

Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»

Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Профиль вчера в 10:23
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

BFM.ru 02:45
Общество

«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России

Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Ведомости 01:51
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости 09 марта в 14:48
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное