Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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Омбудсмен оценил возможность финансового кризиса в России

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Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

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РИА Новости04:37
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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
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Происшествия

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РИА Новости 04:03
Происшествия

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Экономика

Путин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Происшествия

Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
Lenta.ru 07:57
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
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Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Игры

Российская игра собрала более $2 миллионов на Kickstarter

Городской портал Новый Нижний 07:00
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

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Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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SM News 01:00
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
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Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
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Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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КЖД сообщила о новых железнодорожных маршрутах в Крым

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Моя Москва.онлайн 01:47
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Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит.
Замана 09:05
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Общество

Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой

Задержанный в США гражданин РФ Кирилл Фирсов пока не обращался за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
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Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Армия и оружие

Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»

Предполагается, что с этого года медицинские отряды специального назначения (МОСН) будут развернуты в каждом военном округе.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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ТАСС вчера в 14:00
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
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