с чего всё началось

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.

Энергетика Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Общество Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Экономика Путин встретился с инвесторами. Главное В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.

Шоу-бизнес Тимати показал фанатам руки без татуировок Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Здоровье Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Общество Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой Задержанный в США гражданин РФ Кирилл Фирсов пока не обращался за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.