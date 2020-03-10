Экономика
Вести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране
Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Экономика
Путин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Происшествия
Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя
В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Игры
Российская игра собрала более $2 миллионов на Kickstarter
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии
Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Транспорт
КЖД сообщила о новых железнодорожных маршрутах в Крым
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Единоборства
Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим
Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Задержанный в США Фирсов не обращался за помощью к Москальковой
Задержанный в США гражданин РФ Кирилл Фирсов пока не обращался за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Предполагается, что с этого года медицинские отряды специального назначения (МОСН) будут развернуты в каждом военном округе.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.