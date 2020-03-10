Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

АКРА заявила о близости России к финансовому кризису

РИА Новостивчера в 19:47

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Главные новости к утру 11 марта

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Экономист оценил возможность финансового кризиса в России

RT на русском04:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
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Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
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Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 00:34
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Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney

iReactor вчера в 10:42
Кино

В приквеле «Безумного Макса» обойдутся без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер приступил к подготовке к съемкам приквела фантастического фильма "Безумный Макс 4: Дорога ярости".
Kinonews.ru вчера в 21:52
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Космос

В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Известия вчера в 18:38
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Экономика

Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия

В Новодвинске сотрудники полиции построили баню своему начальнику

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"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
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Политика

Путин оценил отношения России и США на «троечку»

Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
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Авто

Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию

В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".
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Автоспорт

У сотрудников двух команд Формулы-1 заподозрен коронавирус

У одного работника команды Формулы-1 "Макларен" и двух сотрудников "Хааса" обнаружены признаки коронавируса.
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52-летний Дэниел Крэйг украсил обложку GQ без рубашки

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В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
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Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

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В Исторической мечети Москвы умер муэдзин

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В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Сегодня в зале судебного участка № 2 Октябрьского района Саратова началось рассмотрение дела о нападении на таксиста Алексея Горохова.
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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

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Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone

Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
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Полицейский разыскивал сам себя за вооруженные грабежи

Бывший лейтенант полиции Михаил Кислицын арестован в Екатеринбурге по подозрению в четырех вооруженных ограблениях почтальонов.
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