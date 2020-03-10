с чего всё началось

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Авто Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал» Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.

Космос В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.

Здоровье Коронавирус может стать хроническим заболеванием Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.

Политика Путин оценил отношения России и США на «троечку» Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.

Авто Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".

Происшествия В Исторической мечети Москвы умер муэдзин Историческая мечеть была построена в 1823 году в историческом центре татарской общины Замоскворечья на Большой Татарской улице.

Происшествия В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста Сегодня в зале судебного участка № 2 Октябрьского района Саратова началось рассмотрение дела о нападении на таксиста Алексея Горохова.