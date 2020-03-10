Экономика
Вести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев
Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
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Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10
В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
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Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте
Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
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Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Хоккей
Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
Происшествия
В Крыму нашли сторонников террористов
Симферополь, 11 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма проводят оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Кино
Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple разрешила протирать iPhone и iPad
На фоне ситуации со вспышкой коронавируса Apple обновила правила ухода за собственными устройствами, разрешив протирать iPhone и iPad.
Общество
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Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Политика
Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина
Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Авто
Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде
Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Общество
Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук
Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Происшествия
«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова
По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".