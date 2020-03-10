Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: Финансовый кризис, возможно, грозит России

Эхо Москвы02:01

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:07

АКРА заявила о близости России к финансовому кризису

РИА Новостивчера в 19:47

АКРА объявило о начале финансового кризиса

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АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01
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Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

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12 марта республиканский парламент соберется на внеочередную сессию Верховного совета, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец Хакасия 03:20
Политика

Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев

Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
Московский Комсомолец вчера в 23:07
Гаджеты

Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10

В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Vevby.ru вчера в 23:56
Футбол

Ф. Погба: «Хочу, чтобы Поль подписал контракт с „Реалом“»

Флорентен Погба, брат полузащитника МЮ Поля Погба, считает, что его брат должен продолжить карьеру в Испании.
Soccer.ru вчера в 09:47
Авто

Опубликованы снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

Легендарный внедорожник Ford Bronco Sport продемонстрировали на снимках в возрожденном исполнении.
Faktom вчера в 03:10
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Газета.Ru 03:11
Энергетика

Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте

Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.
RT на русском 03:25
Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Хоккей

Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
Sport24.ru 02:21
Происшествия

В Крыму нашли сторонников террористов

Симферополь, 11 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма проводят оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:00
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Кино

Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»

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Гаджеты

Из-за коронавируса Apple разрешила протирать iPhone и iPad

На фоне ситуации со вспышкой коронавируса Apple обновила правила ухода за собственными устройствами, разрешив протирать iPhone и iPad.
МонаВиста вчера в 06:42
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина

Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Newstracker.ru вчера в 12:42
Авто

Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде

Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
32CARS.ru вчера в 23:43
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК вчера в 04:35
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Общество

Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук

Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Волгоградская правда 00:15
Происшествия

«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова

По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Взгляд-инфо 02:41
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