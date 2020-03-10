Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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АКРА объявило о начале финансового кризиса

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: Финансовый кризис, возможно, грозит России

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ПРАЙМвчера в 14:29

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
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США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
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Политика

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Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии

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В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
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