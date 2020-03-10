Экономика
Вести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Политика
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Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса
Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса.
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
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Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии
Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Здоровье
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Политика
Зеленский пообещал завершить земельную реформу на Украине
Киев, 11 марта 2020, 08:37 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за земельную реформу и доведут её до конца.
Политика
Путин оценил отношения России с США на «троечку с минусом»
"Ну, где-то на троечку", - ответил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале.
Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ уловила суть ЛЧ и выиграла 4 матча подряд»
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
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Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Интернет
«Яндекс.Браузер» для Windows дополнился функцией чтения веб-страниц
Компания «Яндекс» объявила об очередных доработках браузера для Windows и включении функции чтения веб-страниц с помощью голосового ассистента «Алиса».
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Космос