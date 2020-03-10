с чего всё началось

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.

Политика Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.

Общество Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

Здоровье Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.

Здоровье В школах Липецкой области объявили карантин В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.

Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Политика Зеленский пообещал завершить земельную реформу на Украине Киев, 11 марта 2020, 08:37 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за земельную реформу и доведут её до конца.

Футбол РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.

Интернет «Яндекс.Браузер» для Windows дополнился функцией чтения веб-страниц Компания «Яндекс» объявила об очередных доработках браузера для Windows и включении функции чтения веб-страниц с помощью голосового ассистента «Алиса».