с чего всё началось

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Футбол Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантин Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразалися коронавирусом.

Политика Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.

Авто Hyundai раскрыла дизайн новой Elantra на видео Компания Hyundai опубликовала несколько тизеров Elantra нового поколения и объявила дату дебюта: презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее 17 марта.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Экономика В России аномально выросли продажи смартфонов По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.

Авто Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".

Здоровье На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Космос Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.