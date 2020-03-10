Экономика
КоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. 10 марта индекс финансового стресса ACRA (Financial Stress Index; FSI) вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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