с чего всё началось

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. 10 марта индекс финансового стресса ACRA (Financial Stress Index; FSI) вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Авто Рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 11% По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2020 года составил 407,5 тыс. единиц, что на 11% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Политика Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Музыка На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку» На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.

Путешествия Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.

Экономика Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество В Италии объявили о прекращении почти всей торговли Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.