Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbes14:23

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В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

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