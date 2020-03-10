с чего всё началось

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Экономика Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Энергетика России предрекли победу в нефтяной войне Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.

Экономика Мишустин провел совещание по экономическим вопросам Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Здоровье Почему апельсины оказались полезными для сердца Египетские диетологи пришли к выводу, что ежедневное употребление апельсинов положительно влияет на работу сердца, а также стабилизирует артериальное давление.

Политика Матвиенко одобрила идею обнуления президентских сроков Матвиенко добавила, что при желании Путин мог бы остаться у власти и с помощью других законных способов, без внесения изменений в Конституцию России.

Происшествия В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО Полиция ведет проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.