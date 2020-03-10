с чего всё началось

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Госдума одобрила обнуление сроков Путина В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.

Армия и оружие Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.

Экономика Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Политика Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США Госсекретарь США Майк Помпео потребовал в среду от Ирана освободить всех задержанных граждан США в свете эпидемии коронавируса, сославшись на гуманитарные основания.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.

Общество Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.

Общество Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.

Здоровье В России на 40% выросло число заболевших коклюшем В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.

Политика Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Политика В МИД КНР пообещали оказать Италии гумпомощь в борьбе с коронавирусом "Эпидемия не имеет границ, является общим врагом всего человечества и требует единого ответа всего мирового сообщества", - подчеркнул Ван И. Он также добавил, что Китай поставит Италии медицинские маски и необходимое медицинское оборудование, а также готов выслать группу экспертов для помощи в борьбе с эпидемией.