Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbes14:23

Подробнее о событии

АКРА объявило о начале финансового кризиса

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В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

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Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал в среду от Ирана освободить всех задержанных граждан США в свете эпидемии коронавируса, сославшись на гуманитарные основания.
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Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы

Алла Пугачева раньше пользовалась капой, чтобы скрыть щербинку между зубами. Об этом сообщил экс-супруг певицы Александр Стефанович.
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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
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Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе

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Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

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В Калининградской области начали выдавать сельскую ипотеку

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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС 14:00
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
Экономика

АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тыс. человек

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Знарок – о поражении от «Динамо»: ошибки совершили не очень вовремя

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от столичного "Динамо" (1:4) в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
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Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля

Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Мослента 06:14
Здоровье

В России на 40% выросло число заболевших коклюшем

В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.
Православие и Мир 03:23
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
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Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с ее мужем, рэпером Джиганом.
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В МИД КНР пообещали оказать Италии гумпомощь в борьбе с коронавирусом

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
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