Экономика

ForbesForbesИндекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Индекс ACRA FSI, который оценивает уровень финансового стресса в России, 10 марта достиг отметки в 3,1 пункта. Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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Forbes10 марта в 14:23
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Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию

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