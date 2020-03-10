с чего всё началось

Индекс ACRA FSI, который оценивает уровень финансового стресса в России, 10 марта достиг отметки в 3,1 пункта. Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Политика Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Политика Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Общество Ростуризм порекомендовал туроператорам аннулировать туры в Индию Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ аннулировать туры в Индию в связи с тем, что индийское правительство распорядилось о прекращении действия ранее выданных туристических виз.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию отменен Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Политика Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.

Общество Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Общество В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.