Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
Читать в источнике
Комментировать440
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России

RT на русскомвчера в 20:54

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Коммерсантъвчера в 19:33

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

РИА Новостивчера в 19:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», который на текущий момент находится на стадии предварительных испытаний, впервые поставлен зарубежному заказчику.
Военное дело 01:16
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3158 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае возросло до 80 778 человек, из них 3158 пациентов скончались и более 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц.
РБК вчера в 22:40
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

REGNUM 08 марта в 01:47
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Общество

Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»

Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
ФАН вчера в 06:08
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Происшествия

В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники

Pravda.Ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова после двух дней молчания появилась в Инстаграме.
Амур.инфо 01:29
Армия и оружие

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:55
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь.
Известия вчера в 23:45
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.
Lenta.ru вчера в 19:20
Экономика

Акционеры КБ «Нейва» сменили руководство

Правление банка возглавил Константин Левушкин Совет директоров банка "Нейва" провел кадровую ротацию в руководстве, в результате чего председателем правления кредитной организации избран Константин Левушкин, ранее занимавший должность заместителя предправления банка.
Правда УрФО 01:19
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Коммерсантъ вчера в 13:05
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное