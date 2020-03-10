Экономика
Деловое.ТВАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России. Об этом сообщает на сайте организации. Индекс составил 3,12 пункта, перешагнув порог в 2,5 пункта.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbes10 марта в 14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Общество
В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Космос
Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс
Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Спорт
Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии
В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Политика
Российские регионы одобрили поправки в Конституцию
Сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас сообщил, что в Совфед поступили результаты голосования более двух третей регионов, все отзывы положительные.
Финансы
Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года
На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Футбол
В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока
Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Экономика
Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Юлия Савичева на три недели будет прикована к постели
Несчастье, которое произошло с Юлией Савичевой, вынудило её отказаться от гастрольного тура по Дальнему Востоку.
Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Кино
Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.