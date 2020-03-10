с чего всё началось

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России. Об этом сообщает на сайте организации. Индекс составил 3,12 пункта, перешагнув порог в 2,5 пункта.

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

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