Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России. Об этом сообщает на сайте организации. Индекс составил 3,12 пункта, перешагнув порог в 2,5 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbes10 марта в 14:23

Подробнее о событии

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

РИА Новостивчера в 12:03

Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

RT на русскомвчера в 10:16

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМ10 марта в 14:29

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъвчера в 00:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомости10 марта в 14:44

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:01

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbes10 марта в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Legal.Report вчера в 07:44
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Космос

Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
РИА Новости 07:11
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости 06:46
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Происшествия

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Спорт

Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии

В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Общество

Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
Политика

Российские регионы одобрили поправки в Конституцию

Сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас сообщил, что в Совфед поступили результаты голосования более двух третей регионов, все отзывы положительные.
Вестник Кавказа 06:59
Финансы

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 07:23
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Экономика

Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости».
Ведомости 06:57
Шоу-бизнес

Юлия Савичева на три недели будет прикована к постели

Несчастье, которое произошло с Юлией Савичевой, вынудило её отказаться от гастрольного тура по Дальнему Востоку.
Paparazzi.ru 05:31
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:54
Происшествия

В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Rusvesna.su 07:41
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Кино

Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»

NewInform 09 марта в 09:36
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Авто

Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa

Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
Car.ru 09 марта в 21:02
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное