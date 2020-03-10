с чего всё началось

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Авто Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.

Общество Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.

Здоровье Эксперты оценили падение продаж гомеопатии в России Как и где врачи прописывают гомеопатические средства, почему от "сахарных шариков" не спастись даже в платных клиниках, и как подействовал на гомеопатический рынок России знаменитый меморандум РАН - в материале "Газеты.Ru".

Политика Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.

Авто Красноярская мэрия объяснила необходимость покупки новых иномарок Мэрия Красноярска объяснила необходимость приобретения семи новых автомобилей, что вызвало недовольство жителей и депутатов горсовета, стопроцентным износом и небезопасностью старых.

Общество Россиян предупредили об опасности мытья рук Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.

Общество В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Единоборства Емельяненко описал бой с Кадыровым Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.

Происшествия Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.

Энергетика Почему разлад между Россией и ОПЕК привел к полномасштабной ценовой войне Невозможность продлить сделку между Россией и клубом экспортеров нефти — альянса, который поддерживал мировые цены на нефть в течение трех лет — спровоцировала внезапную ценовую войну.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Футбол «Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.

Наука Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.

Энергетика Цены на нефть обвалились до уровня 2016 года Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE 9 марта упала до $31,5 и опустилась до минимума с 2016 года.

Финансы Центробанк начнет продажи валюты на фоне обвала рубля «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке», — приводит цитату из сообщения регулятора информационное агентство RNS.

Авто Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.