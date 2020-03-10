Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России

RT на русскомвчера в 20:54

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Коммерсантъвчера в 19:33

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

РИА Новостивчера в 19:47

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

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Известия вчера в 22:53
Общество

Россиян предупредили об опасности мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
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Названы самые популярные у россиян занятия в поездах

Самыми популярными занятиями у россиян, путешествующих поездами, оказались сон и чтение.
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Общество

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ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
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Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.
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Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Lenta.ru вчера в 22:18
Энергетика

Почему разлад между Россией и ОПЕК привел к полномасштабной ценовой войне

Невозможность продлить сделку между Россией и клубом экспортеров нефти — альянса, который поддерживал мировые цены на нефть в течение трех лет — спровоцировала внезапную ценовую войну.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
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Наука

Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений

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Энергетика

Цены на нефть обвалились до уровня 2016 года

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На карантин по ОРВИ закрыли три школы в Саратовской области

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

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Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
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Финансы

Центробанк начнет продажи валюты на фоне обвала рубля

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке», — приводит цитату из сообщения регулятора информационное агентство RNS.
URA.Ru вчера в 02:30
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс вчера в 06:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Газета.Ru 08 марта в 20:39
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Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике.
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