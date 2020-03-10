Экономика
КоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
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ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
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Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Энергетика
Почему разлад между Россией и ОПЕК привел к полномасштабной ценовой войне
Невозможность продлить сделку между Россией и клубом экспортеров нефти — альянса, который поддерживал мировые цены на нефть в течение трех лет — спровоцировала внезапную ценовую войну.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае
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Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений
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Цены на нефть обвалились до уровня 2016 года
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Политика
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Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Экономика
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«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке», — приводит цитату из сообщения регулятора информационное агентство RNS.
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Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
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