Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

РИА Новостивчера в 19:47

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство объявило, что в стране начался финансовый кризис

Эхо Москвывчера в 16:01

Спрогнозировано начало финансового кризиса в России

Lenta.ruвчера в 18:52

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

РБКвчера в 17:10

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Коммерсантъвчера в 19:33

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости вчера в 10:15
Хоккей

Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
РИА Новости вчера в 08:25
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер вчера в 02:41
Общество

В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 21:09
Футбол

Иличич стал первым в истории автором покера на выезде в плей-офф ЛЧ

Ранее в выездом матче ЛЧ лучшим результатом был хет-трик, и его оформляли только пять футболистов: легендарный бразилец Роналдо, итальянец Филиппе Индзаги, хорват Ивица Олич, выступавший за «Баварию», а также Садио Мане и Пьер-Эмерике Обамеянг.
ГЛАС.RU вчера в 18:09
Политика

В пяти штатах США подводят итоги праймериз

Последний, по предварительным данным, уже забрал себе самый лакомый штат из голосовавших — Мичиган.
Вести.Ru вчера в 23:07
Финансы

Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Известия вчера в 04:31
Наука

Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

МедиаПоток вчера в 07:59
Армия и оружие

Российский подводный гигант «Пилигрим» поразил азиатских журналистов

Мощная российская атомная подводная лодка класса «Тайфун» на протяжении многих десятилетий повелевает волнами, являясь самой большой субмариной в мире, напоминает издание Asia Times.
ПолитРоссия вчера в 04:18
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ вчера в 05:33
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Здоровье

Китай направил в Иран гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Гуманитарную помощь на сумму более 1,6 млн юаней (около $290 тыс.) передал Китай в Иран для борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом.
REGNUM 00:05
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском вчера в 12:26
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM вчера в 02:05
Общество

ВС РФ разрешил спор о маткапитале при разводе

В ходе спора стороны заключили мировое соглашение, согласно которому жене и детям достается частный дом с участком и всеми пристройками, а муж получает иномарку Volkswagen и 453 026 руб. – стоимость своей доли в общей недвижимости.
Бухгалтерия.ру 09 марта в 16:43
Футбол

«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»

"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Газета.Ru вчера в 19:31
Происшествия

Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга

Уралинформбюро вчера в 09:37
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Известия вчера в 19:17
Происшествия

В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

Известия вчера в 17:28
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 09 марта в 04:26
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Энергетика

России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru вчера в 20:20
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК вчера в 18:44
Армия и оружие

Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник, вооруженные силы Турции отвели на свою территорию часть тяжелого вооружения из сирийского Идлиба.
Военное дело вчера в 22:31
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Политика

Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина

Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Московский Комсомолец вчера в 13:42
Происшествия

Вооруженный преступник пытался ограбить в Мехико выходца из России

Вооруженный пистолетом преступник во вторник, 11 марта, попытался совершить разбойное нападение на выходца из России в районе Куаутемок в центре Мехико.
Известия вчера в 23:33
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