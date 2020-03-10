с чего всё началось

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

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Политика Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.