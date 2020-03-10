Экономика

РБКРБКАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbes10 марта в 14:23

Подробнее о событии

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

РИА Новостивчера в 12:03

Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

RT на русскомвчера в 10:16

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМ10 марта в 14:29

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъвчера в 00:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомости10 марта в 14:44

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:01

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbes10 марта в 14:23
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Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Технологии

Samsung анонсировала полностью твердотельный аккумулятор

Ученые-исследователи из Высшего технологического института Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT) в Лондоне и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) представили полностью твердотельные аккумуляторы с большим сроком службы.
iXBT.com 04:31
Финансы

Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
Российская газета 04:33
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

Валерий Радаев ответил внесистемной оппозиции на вопрос об отставке

Губернатор Валерий Радаев оказался в окружении активистов внесистемной оппозиции, протестовавших против поправок в Конституцию РФ – сегодня региональный парламент на внеочередном заседании проголосует за их принятие.
Взгляд-инфо 06:07
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ 10 марта в 09:22
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
КП - Санкт-Петербург 05:04
Авто

Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле

Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
SpeedMe вчера в 07:52
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости вчера в 14:43
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 10 марта в 02:42
Киберспорт

Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Cyber.sports.ru 02:14
Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Интерфакс 05:51
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Политика

В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах

Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:36
Спорт

«Ак Барс» приостановил продажи билетов на матчи плей-офф с «Салаватом»

Хоккейный клуб "Ак Барс" приостановил продажи билетов на матчи плей-офф КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым" из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:51
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело вчера в 11:24
Футбол

Кокорин рассказал о заказном характере своего дела

Lenta.ru 10 марта в 09:58
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Общество

Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта

В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
МИР 24 03:12
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Культура

Шоу «На самом деле» на Первом выйдет с новым ведущим

Личность ведущего шоу «На самом деле», который сменит Дмитрия Шепелева, раскроют на Первом канале 10 марта, говорится в анонсе проекта.
Sibnet Новости 09 марта в 19:46
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
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