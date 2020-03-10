Экономика
РБКАКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbes10 марта в 14:23
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Технологии
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В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
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11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.