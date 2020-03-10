с чего всё началось

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние. В комментарии АКРА отмечается, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Технологии Samsung анонсировала полностью твердотельный аккумулятор Ученые-исследователи из Высшего технологического института Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT) в Лондоне и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) представили полностью твердотельные аккумуляторы с большим сроком службы.

Политика Валерий Радаев ответил внесистемной оппозиции на вопрос об отставке Губернатор Валерий Радаев оказался в окружении активистов внесистемной оппозиции, протестовавших против поправок в Конституцию РФ – сегодня региональный парламент на внеочередном заседании проголосует за их принятие.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Авто Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.

Общество В Европе осталась одна страна без коронавируса Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

Общество Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Общество Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".