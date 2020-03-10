Экономика

Вести.RuВести.RuАКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса (FSI), который рассчитывает АКРА.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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Forbesвчера в 14:23
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru 08:57
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
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У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
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Политика

Вакарчук перестал быть главой партии «Голос»

Лидер партии «Голос» и рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что партийным съездом избран новый руководитель фракции.
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Морские черепахи из-за запаха пищи едят грязный пластик в океане

Американские зоологи заявили, что морские черепахи едят в океане грязный пластик, в первую очередь, из-за запаха еды.
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Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
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Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии

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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

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Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»

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Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

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Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
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Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» остановлены из-за коронавируса

Съемки сериала "Сокол и Зимний Солдат", которые должны были происходить в Чехии, отложены и съемочная группа эвакуирована.
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились до анонса в Сети

Компания Sony пока не провела полноценную презентацию своей игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Тем не менее, в сети появился подробный список характеристик, приписываемый долгожданной новинке.
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Россия и Китай построят лабораторию в космосе

Ученые России и Китая намерены создать космическую лабораторию в виде гигантского интерферометра для изучения гравитационных волн, сообщают "Известия".
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Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
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