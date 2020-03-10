с чего всё началось

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта. Об этом сообщается на сайте агентства.

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

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