с чего всё началось

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта. Об этом сообщается на сайте агентства.

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Политика Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.

Общество Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Спорт ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом» Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.

Авто Mercedes-Benz показал полностью электрический фургон Vito Tourer Mercedes-Benz также будет оснащаться большинством своих фургонов Vito европейского рынка с новой автоматической коробкой передач с девятью скоростями (некоторые модели сохранят стандартное руководство с шестью скоростями).

Общество Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.